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Курские новости

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Курчатов: суд отправил ранее судимую за нападения на женщин в колонию

Курчатов: суд отправил ранее судимую за нападения на женщин в колонию

22-летняя Маргарита Лепина из Поныровского района дважды за месяц напала на незнакомых женщин в кафе Курчатова, нанося удары бутылками по голове.

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