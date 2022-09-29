Позитив для оптимистов

3 266 подписчиков

Зачем в подрыве «Северных потоков» Запад хочет обвинить Россию

Зачем в подрыве «Северных потоков» Запад хочет обвинить Россию

Текст: Андрей Резчиков Из всех стран, прямо затронутых подрывом «Северных потоков», первой расследование начала Швеция.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх