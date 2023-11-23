45 очков и 10 подборов Микэла Бриджеса не спасли «Нетс» в игре против «Хоукс»

«Атланта» в дополнительное время взяла верх над «Бруклином» – 147:145. Легкий форвард «Нетс» Микэл Бриджес записал в свой актив дабл-дабл: 45 очков и 10 подборов, а также сделал 4 передачи и 2 перехвата (1 потеря).