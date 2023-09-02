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Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи забивает в семи играх подряд. Коэффициент на гол «Челси» – недооценен

Форвард Тайво Авонийи отличился в 7 играх за «Ноттингем» подряд. На то, что в матче с «Челси» он продолжит серию выставлен коэффициент – 4.

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