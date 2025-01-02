"Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды.
Возвращение железного Феликса
Комментарии
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Сeргей Чижов
Юра, ты хороший ученик Геббельса.
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4 час.
ВР
Виктор Руденок
Юрий прав. Дзержинский, как и Ленин. Троцкий. Сталин бросили на костер мировой революции ради идеи десятки миллионов российских людей, в основном русских. И они, вслед за лидерами Марксом и Энгельсом ненавидели русских и их веру православие. Сталин только в 1945, да и то сквозь зубы признал историческую роль русского народа в победе над фашизмом.
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4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Хоть бы поскорее!
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23 мин.
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