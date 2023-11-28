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Регион 29

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28 ноября в Архангельской области ожидается усиление снега

Северное УГМС предупреждает жителей региона о том, что в некоторых районах ожидается метель и гололёдСеверное УГМС предупреждает жителей региона о том, что в некоторых районах ожидается метель и гололёдСиноптики обещают восточный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы — до 15-17 метров в секунду.

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