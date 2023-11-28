28 ноября в Архангельской области ожидается усиление снега

Северное УГМС предупреждает жителей региона о том, что в некоторых районах ожидается метель и гололёдСеверное УГМС предупреждает жителей региона о том, что в некоторых районах ожидается метель и гололёдСиноптики обещают восточный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы — до 15-17 метров в секунду.