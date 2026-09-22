США предложили $10 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока — но есть нюанс

Администрация Трампа хочет создать фонд на $10 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры Ближнего Востока, разрушенной за семь месяцев войны с Ираном.
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