Опубликованы кадры прибытия освобожденных из плена ВСУ бойцов

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент прибытия в Московскую область самолета с 270 военнослужащими, которые были освобождены из плена киевского режима.
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