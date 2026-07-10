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Электросамокаты в Мангистау: что изменилось с 1 июля

Электросамокаты в Мангистау: что изменилось с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования к использованию электросамокатов. В Мангистауской области жителей и гостей региона призывают соблюдать правила дорожного движения и учитывать безопасность всех участников движения, передает inAktau.

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