Производство падает, цены растут – достижения Новосибирской области за первое полугодие

Несмотря на то, что в первом полугодии 2024 года Новосибирская область показала прирост объемов практически во всех секторах реальной экономики (кроме перевозки грузов и автомобильным транспортом), показатели развития региона далеко не радуют.
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