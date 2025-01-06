ИМЭМО РАН предупредил о грядущем конфликте США и Китая

Экономическое давление США на Китай может привести к полномасштабному кризису в двусторонних отношениях двух стран и даже к вооруженному конфликту, утверждается в докладе Института мировой экономики и международных отношений РАН от 6 января.
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