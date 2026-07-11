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Бойкот дочери и поддержка старшего сына: как сейчас живут повзрослевшие наследники Майкла Джексона

Бойкот дочери и поддержка старшего сына: как сейчас живут повзрослевшие наследники Майкла Джексона

Наследники Майкла Джексона, которых поп-король при жизни тщательно оберегал от папарацци, выросли и по-разному отнеслись к его наследию.

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