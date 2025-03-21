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Царьград

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"В облаке дыма". Русские БПЛА "Герань" ударили по авиабазе ВСУ в Кировограде. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"В облаке дыма". Русские БПЛА "Герань" ударили по авиабазе ВСУ в Кировограде. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вражеский аэродром исчез в облаке дыма после русской атаки. Это Зеленскому за обман России.Операторы беспилотников "Герань" армии России провели мощную атаку по территории Украины.

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