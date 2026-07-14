Виктор Луговой

Но вообще адмирал-эфенди немного нервически рисует картину взрыва танкера в Босфоре. Пострадает - сам танкер, под угрозой будет - его экипаж, до кучи будет излив горящих нефтепродуктов в акваторию пролива. Но насчёт угрозы сотням тысяч... Дело в том, что такое в Босфоре уже было. Тогда столкнулись - югослав "Пётр Зоранник" (шёл в грузу) и грек "Уолд Хармони" (шёл в балласте). Взрыв, пожар. Горящие нефтепродукты, помнится, снесло к месту стоянки турецкого пассажира "Тартус", - он тоже выгорел, как и танкеры. Это всё. Тут не на эмоции надо давить, а без шуму, без пыли, без гипсу определяться с полюсами зла-добра и решать, с кем турки. Если уж их стали так раздражать хiхлоатаки в турецкой водичке... Тихо-скромно-методично, на уровне принятого решения тралить минные постановки, топить бэки, сшибать бпла - и прессе про это знать нниаблизательно.