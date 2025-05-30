Rafael показала первое боевое применение высокоэнергетического лазера

Израильская высокоэнергетическая лазерная система / © Rafael Advanced Defense Systems Скорее всего, речь идет о системе противовоздушной обороны «Железный луч», созданной для перехвата и уничтожения ракет и беспилотников.
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