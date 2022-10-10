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Транспортные полицейские в Гулькевичском районе Краснодарского края пресекли незаконную деятельность нарколаборатории

В Гулькевичском районе Краснодарского края, реализуя оперативную информацию, оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Кавказская задержали двух местных жителей 1988 и 1992 годов рождения, которых подозревают в покушении на производство и сбыт крупной партии синтетических наркотиков.

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