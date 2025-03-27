♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Ну,надо же какой(ая) почитатель обычаев(примет)эфтот афтер...Кухня,как и угощение гостей входит в круг достатка семьи...Гости не хотят мы...
  • Александр
    Они были не хуже любых других.Такие неженственн...
  • Валентин Воробьев
    При всем к ней уважении, Ирина Муравьева права, да не совсем. В России старики есть одинокие, только не сплошь. В сем...Почему дети броса...

«Угнала его, угнала…» Почему женщины так «липнут» к женатикам?

«Угнала его, угнала…» Почему женщины так «липнут» к женатикам?

Многие женщины влюбляются в женатых мужчин. Только одни знают или через какое-то время узнают, что он несвободен, а другие могут даже и не догадываться, что у него есть жена, дети, и он не собирается их бросать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Jolie
я думаю что всё это от : - безысходности - мужчин мало - по -глупости Основные причины эти. Женщины ещё и сами по себе (не все,конечно, и всё же таких достаточно!!!) глупые и наивные и поэтому тянутся туда,куда не надо бы...
Ответить
19 час.
наверх