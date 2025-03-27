«Угнала его, угнала…» Почему женщины так «липнут» к женатикам?

Jolie

я думаю что всё это от : - безысходности - мужчин мало - по -глупости Основные причины эти. Женщины ещё и сами по себе (не все,конечно, и всё же таких достаточно!!!) глупые и наивные и поэтому тянутся туда,куда не надо бы...