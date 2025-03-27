«Угнала его, угнала…» Почему женщины так «липнут» к женатикам?

Многие женщины влюбляются в женатых мужчин. Только одни знают или через какое-то время узнают, что он несвободен, а другие могут даже и не догадываться, что у него есть жена, дети, и он не собирается их бросать.
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