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NBC: Обамы, Буша и Клинтона не будет на инаугурационном обеде Трампа

NBC: Обамы, Буша и Клинтона не будет на инаугурационном обеде Трампа

Бывших американских президентов Барака Обамы, Джорджа Буша — младшего и Билла Клинтона не будет на инаугурационном обеде избранного лидера США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Eduard
И слава богу,воздух чище!
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18 час.
Eduard
Напоминаю,что черножопый Обама постоянно вмешивался в выборы Трампа и делал всё что бы он не победил.Такие сволочи там не нужны!
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18 час.
Eduard
По Обаме давно тюрьма плачет!
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18 час.

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