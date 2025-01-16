NBC: Обамы, Буша и Клинтона не будет на инаугурационном обеде Трампа

Бывших американских президентов Барака Обамы, Джорджа Буша — младшего и Билла Клинтона не будет на инаугурационном обеде избранного лидера США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии