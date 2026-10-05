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SUSANIN

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Бесправный водитель «Ауди» сбил пешехода в Ижевске, довёз его до больницы и скрылся

Бесправный водитель «Ауди» сбил пешехода в Ижевске, довёз его до больницы и скрылся

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель без прав сбил пешехода, довёз его до больницы и скрылся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

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