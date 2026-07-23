Столичные студенты приняли участие в реставрации памятников архитектуры в Тверской области

Более 60 студентов и семь преподавателей колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР»), а также шесть волонтеров медиакоманды колледжа предпринимательства № 11 приняли участие в XI Межрегиональном социокультурном созидательном фестивале добровольческой деятельности молодежи «Наследие».
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