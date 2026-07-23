МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Столичные студенты приняли участие в реставрации памятников архитектуры в Тверской области

Столичные студенты приняли участие в реставрации памятников архитектуры в Тверской области

Более 60 студентов и семь преподавателей колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР»), а также шесть волонтеров медиакоманды колледжа предпринимательства № 11 приняли участие в XI Межрегиональном социокультурном созидательном фестивале добровольческой деятельности молодежи «Наследие».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии