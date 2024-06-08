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Исследователи нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны

Исследователи нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны

Исследователи нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны Максим МорозовИсследователи подводных глубин обнаружили обломки знаменитой американской подводной лодки USS «Harder», потерпевшей крушение в 1944 году во время битвы с японским военным кораблём у берегов Филиппин.

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