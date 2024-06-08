Исследователи нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны Максим МорозовИсследователи подводных глубин обнаружили обломки знаменитой американской подводной лодки USS «Harder», потерпевшей крушение в 1944 году во время битвы с японским военным кораблём у берегов Филиппин.