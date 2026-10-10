Токаев пригласил короля Бельгии в Казахстан с визитом 11 октября

Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Казахстан с 11 по 14 октября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.
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