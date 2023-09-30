Джеймс Ганн уточнил начало нового канона киновселенной DC

Новая киновселенная DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана еще не запущена, но общая сюжетная арка, которая будет охватывать кино, телевидение, анимацию и видеоигры, уже привела в замешательство многих фанатов.
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