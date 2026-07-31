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СК: член "Артподготовки"* через Мальцева** передавал данные спецслужбам Украины

СК: член "Артподготовки"* через Мальцева** передавал данные спецслужбам Украины

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Участник "Артподготовки"*, задержанный за сбор сведений о российских предприятиях ВПК для украинских спецслужб, передавал данные лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву**.

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