Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Конунг Ингвар А ведь действительно. Я раньше удивлялся комментам, типа "а зачем мне это знать? видеть наркоманов в США, бомжей в Париже, читать о каких-то извращенцах".

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Комментарии
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Анфиса Иванова
А самое главное, понимать их лицемерие  в их &quot; так нужных солдату &quot; концертах с высокой патриотической ноткой... и знать, что откровенными и естественными они были ( и есть, и будут!)  там- в своем содоме....  Не позволять им персонифирования снарядов и военного оборудования - это все будет их реклама, их пиар!
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4 час.
владимир второв
Зажрались суки
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3 час.
владимир второв
И таких полно..И здесь Америка работает ....О каком единении можно говорить....
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3 час.

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