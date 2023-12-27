Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти

Анфиса Иванова

А самое главное, понимать их лицемерие в их " так нужных солдату " концертах с высокой патриотической ноткой... и знать, что откровенными и естественными они были ( и есть, и будут!) там- в своем содоме.... Не позволять им персонифирования снарядов и военного оборудования - это все будет их реклама, их пиар!