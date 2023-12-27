Конунг Ингвар А ведь действительно. Я раньше удивлялся комментам, типа "а зачем мне это знать? видеть наркоманов в США, бомжей в Париже, читать о каких-то извращенцах".
Железный занавес? Нет, круг мелком от нечисти
Комментарии
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Анфиса Иванова
А самое главное, понимать их лицемерие в их " так нужных солдату " концертах с высокой патриотической ноткой... и знать, что откровенными и естественными они были ( и есть, и будут!) там- в своем содоме.... Не позволять им персонифирования снарядов и военного оборудования - это все будет их реклама, их пиар!
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4 час.
владимир второв
Зажрались суки
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3 час.
владимир второв
И таких полно..И здесь Америка работает ....О каком единении можно говорить....
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3 час.
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