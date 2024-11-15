«Чтобы продлить договор об оказании услуг сотовой связи, обновите телефон» - так говорят мошенники

Жительнице Чистополя на сотовый телефон поступил звонок от «представителя сотовой компании». Звонившая пояснила, что у нее заканчивается срок действия договора об оказании услуг связи, если она желает продолжить пользоваться этим номером, необходимо обновить телефон.
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