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«Чтобы продлить договор об оказании услуг сотовой связи, обновите телефон» - так говорят мошенники

Жительнице Чистополя на сотовый телефон поступил звонок от «представителя сотовой компании». Звонившая пояснила, что у нее заканчивается срок действия договора об оказании услуг связи, если она желает продолжить пользоваться этим номером, необходимо обновить телефон.

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