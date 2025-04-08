Почему цены на новостройки не падают, даже когда спрос падает?

Риэлторы раскрыли главный парадокс рынка недвижимости Рынок новостроек в России столкнулся с удивительным противоречием: несмотря на рекордное падение спроса и растущее количество непроданных квартир, цены остаются стабильно высокими.
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