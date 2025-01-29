Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 29 января

Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находится 913 тысяч машин, что на 1% больше средних значений для этого времени суток.
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