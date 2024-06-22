10 летних вещей, которые даже точеную фигурку превратят в бочонок

Наступила жара, поэтому многие стали обновлять гардероб или доставать из закромов летние вещи. Но, к сожалению, некоторые из них смотрятся хорошо только на отфотошопленных фотографиях, а вот на реальных фигурах выглядят, мягко говоря, не очень.