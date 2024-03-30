Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 фотографий, которые перенесут в прошлое, а может и заставят ностальгировать

15 фотографий, которые перенесут в прошлое, а может и заставят ностальгировать

Чем старше становишься, тем чаще оглядываешься назад. Наверное, это связано с тем, что наша жизнь с возрастом все менее непредсказуемая, все более однообразная, оттого мы все чаще вспоминаем время, которое было наиболее ярким и насыщенным.

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