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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо, Сайнс и Колапинто могут поменяться местами в 2027-м (GPblog)

В паддоке обсуждают возможную рокировку с участием трех гонщиков в 2027 году, сообщает GPblog. Ранее стало известно о вероятном возвращении Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в «Альпин».

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