Завтра, 20 октября, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга начнут рассматривать по существу уголовное дело в отношении блогера Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.
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