Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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День Дурака или забег памяти Михаила Самуэлевича Паниковского

День Дурака или забег памяти Михаила Самуэлевича Паниковского

Первоапрельское юмористическое эссе Третьекурсник Санька Михайлов лежал на кровати в своей комнате на 1-м этаже лефортовской общаги, окна которой выходили на другую такую же общагу-близнеца, принадлежащей уже Московскому энергетическому институту,.

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