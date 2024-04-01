День Дурака или забег памяти Михаила Самуэлевича Паниковского

Первоапрельское юмористическое эссе Третьекурсник Санька Михайлов лежал на кровати в своей комнате на 1-м этаже лефортовской общаги, окна которой выходили на другую такую же общагу-близнеца, принадлежащей уже Московскому энергетическому институту,.
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