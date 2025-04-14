В Томске обсудили роль медиа как инструмента взаимодействия власти и бизнеса в процессе принятия решений

По приглашению Томского регионального отделения «Опора России» бизнес-омбудсмен Игорь Браниште стал участником конференции «Бизнес, СМИ и власть», объединившей представителей органов государственной власти, делового сообщества и медиа сферы для обсуждения актуальных вопросов информационной политики, взаимодействия бизнеса и СМИ, а также прозрачности и этических стандартов публичных коммуникаций.
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