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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Заговор условий. Джастас Уолкер о мелких фермерах, больших магазинах и хороших сырах

Заговор условий. Джастас Уолкер о мелких фермерах, больших магазинах и хороших сырах

Веселый молочник рассказал, где лучше развивать фермерство - на Алтае или в США, и почему периодически отказывается пользоваться телефоном Самый лучший штат в Америке — это Алтай, говорит Джастас Уолкер, которого в России прозвали Веселым Молочником за его заразительный смех.

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