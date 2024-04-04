Заговор условий. Джастас Уолкер о мелких фермерах, больших магазинах и хороших сырах

Веселый молочник рассказал, где лучше развивать фермерство - на Алтае или в США, и почему периодически отказывается пользоваться телефоном Самый лучший штат в Америке — это Алтай, говорит Джастас Уолкер, которого в России прозвали Веселым Молочником за его заразительный смех.