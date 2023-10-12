Является ли религия лишь дымовой завесой в израильско-палестинском конфликте?

В анналах истории бесчисленное множество войн и конфликтов окрашено широкой кистью религии. Высказывания типа “Религия – корень всех войн” набирают популярность и предлагают простые объяснения запутанных противостояний.
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