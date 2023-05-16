Оторвался от реальности: в Германии раскритиковали заявления Зеленского о Крыме

В Германии раскритиковали заявления президента Украины о Крыме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интервью итальянским СМИ Зеленский утверждал, что после 2014 года в Крыму ничего не осталось: ни туризма, ни экономики, ни развития.