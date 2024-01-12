В Татарстане провели общереспубликанское родительское собрание

Учиться и еще раз учиться предстоит родителям Татарстана новой информационной системе образования — сегодня с мамами и папами школьников провели общереспубликанское собрание, где рассказали о нюансах перехода на новую платформу.
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