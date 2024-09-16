В Хорошево-Мневниках на маршрут вышел юбилейный 2000-й электробус

Юбилейный электробус собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, он будет работать на одном из самых длинных столичных маршрутов М3 «Серебряный Бор – Проспект Буденного», сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
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