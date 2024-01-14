Даня Милохин может выйти с флагом РФ на свой первый боксерский поединок

Тренер по боксу Зорик Степанян рассказал, что уехавший из России блогер Даня Милохин может выйти с флагом России на свой первый боксерский поединок, который состоится в Дубае в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES, передает Sport24.
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