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Секретная служба США признала ошибку в ситуации с покушением на Трампа

Секретная служба США признала ошибку в ситуации с покушением на Трампа

Секретная служба США призналась, что предварительно не обыскала территорию гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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