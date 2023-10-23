Алле Пугачёвой вместе с детьми пришлось бежать из воюющего Израиля

Алла Пугачева в поисках спокойной жизни переехала на Кипр.Певица Алла Пугачева действием опровергла слова мужа-иноагента Максима Галкина*, который около недели назад обещал, что его семья никуда не переедет из Израиля.
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