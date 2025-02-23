«Просто использовали»: как украинские кураторы обманом вербуют террористов

Служба внешней разведки предупреждает, что для срыва переговоров между Москвой и Вашингтоном, прорабатывается Киевом и его кураторами серия терактов против дипломатических представительств России в странах Европы.
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