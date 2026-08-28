Эклеры с омулем, буррата с оливками и десерт «Школьный звонок»: что приготовили рестораны Москвы в сентябре 2026-го

Интересные гастро-предложения первого осеннего месяца фото: StockSanta/Getty Images1. Аутентичная бурятская кухня в ресторане «Орда»: буузы, сагудай и эклеры с омулем фото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаРесторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой — пространство, где каждый гость становится частью древней кочевой истории.
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