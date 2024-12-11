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Медвежий угол

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В Узбекистане предложили ввести визовый режим с Россией

В Узбекистане предложили ввести визовый режим с Россией

Царьград В Узбекистане лидер партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров предложил ввести визовый режим с Россией, призвав страны Средней Азии к объединению в этом вопросе.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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4 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Еще и с рахмоном визовый реим ввести что бы меньше таджикских ишаков к нам перлость из кишлаков.
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3 час.
С
Старый
Ну наконец-то один умный человек нашелся.
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1 час.

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