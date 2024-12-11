В Узбекистане предложили ввести визовый режим с Россией

ИИ Иван Иванов Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..

АЛЕКСАНДР Крымский Еще и с рахмоном визовый реим ввести что бы меньше таджикских ишаков к нам перлость из кишлаков.