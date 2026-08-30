Светлана Самойлова рассказала, как правильно укладывать компост

Светлана Самойлова делится рекомендациями по созданию компоста: какие материалы следует избегать и как правильно укладывать слои.
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А кто такая Татьяна Самойлова? Что совсем от дури одурела?