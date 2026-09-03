«Никто не испугался, никто не прогнулся» 60 лет назад в СССР построили дом на дне Черного моря. Почему создателей хотели наказать?

60 лет назад, 23 августа 1966 года, хирург Александр Хаес, увлеченный аквалангист, стал первым обитателем советского подводного дома «Ихтиандр-66», расположенного в Черном море у крымского мыса Тарханкут — кладбища античных кораблей.
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