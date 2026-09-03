На руинах Стра...
ГлавнаяБлог Хроники развала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На руинах Страны Советов

26 183 подписчика

«Никто не испугался, никто не прогнулся» 60 лет назад в СССР построили дом на дне Черного моря. Почему создателей хотели наказать?

«Никто не испугался, никто не прогнулся» 60 лет назад в СССР построили дом на дне Черного моря. Почему создателей хотели наказать?

  60 лет назад, 23 августа 1966 года, хирург Александр Хаес, увлеченный аквалангист, стал первым обитателем советского подводного дома «Ихтиандр-66», расположенного в Черном море у крымского мыса Тарханкут — кладбища античных кораблей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

"Хотя середину 1970-х годов, ознаменовавшую эпоху застоя..." Сколько можно повторять заезженные штампы? Лучшего времени в истории СССР не было.