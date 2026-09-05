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Михаил Поликарпов: Скоро Россия возьмет Доброполье, но за Орехов и Николаевку ВСУ будут держаться зубами

Михаил Поликарпов: Скоро Россия возьмет Доброполье, но за Орехов и Николаевку ВСУ будут держаться зубами

На СВО беспилотные технологии живут всего несколько месяцев. Ближе к зиме украинцы могут что-то придумать, чтобы снизить эффективность реактивных "Гераней".

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