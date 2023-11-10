Бобрам-диверсантам под Новосибирском найдут работу

Бобры, создающие плотины где только можно, стали угрозой для местной инфраструктуры. Последний каплей стал поваленный столб электроснабжения деревне Старососедово, и какой ещё сюрприз людям устроят животные – остаётся только гадать.
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