Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка

Президент США написал в Truth Social: "Многие предлагали переименовать Нью-Мексико – один из самых известных штатов, где когда-либо фальсифицировали результаты выборов, – в Нью-Америка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Евросоюз готовит ...
- Кто из мировых ли...
- Гендиректора парк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым