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Журнал «Профиль»

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Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка

Президент США написал в Truth Social: "Многие предлагали переименовать Нью-Мексико – один из самых известных штатов, где когда-либо фальсифицировали результаты выборов, – в Нью-Америка.

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